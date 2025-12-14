Скидки
Полтапов: почему нам должно быть жалко казахстанцев? Они также играли в тело

Полтапов: почему нам должно быть жалко казахстанцев? Они также играли в тело
Комментарии

Нападающий «России 25» Прохор Полтапов высказался о разгромной победе над сборной Казахстана (9:0) на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
9 : 0
Казахстан
1:0 Абросимов (Джиошвили, Елесин) – 12:06 (5x5)     2:0 Сурин (Иванов, Карпухин) – 12:52 (5x5)     3:0 Сурин (Сафонов, Соркин) – 13:59 (5x4)     4:0 Полтапов (Соркин, Абрамов) – 16:22 (5x5)     5:0 Полтапов (Елесин) – 28:53 (5x5)     6:0 Аймурзин (Юдин, Лямкин) – 35:52 (5x5)     7:0 Силантьев (Елесин, Канцеров) – 36:33 (5x5)     8:0 Лямкин (Полтапов, Абрамов) – 42:25 (5x5)     9:0 Ильенко (Абросимов, Гончарук) – 59:57 (5x5)    

– Не жалко было казахстанцев?
– А чего должно быть жалко? Они в тело играли также. Больно в них врезаться, если честно. Тем более там парню в голову шайба попала, а он потом дальше вышел, как мужик, сражается. Почему их должно быть жалко?

– Насколько помогли эмоционально эти матчи? Будете в ЦСКА теперь всех 9:0 обыгрывать?
– Будем стараться. Конечно, эмоции получили. Пообщались с ребятами из других команд, с хорошим настроением возвращаемся обратно.

– Помогло, что играли армейской тройкой?
– Конечно, так намного проще. Друг друга понимаем с ребятами. Со многими играли в сборной, поэтому со всеми было приятно поиграть, – передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

