Полтапов: почему нам должно быть жалко казахстанцев? Они также играли в тело

Нападающий «России 25» Прохор Полтапов высказался о разгромной победе над сборной Казахстана (9:0) на Кубке Первого канала.
– Не жалко было казахстанцев?
– А чего должно быть жалко? Они в тело играли также. Больно в них врезаться, если честно. Тем более там парню в голову шайба попала, а он потом дальше вышел, как мужик, сражается. Почему их должно быть жалко?
– Насколько помогли эмоционально эти матчи? Будете в ЦСКА теперь всех 9:0 обыгрывать?
– Будем стараться. Конечно, эмоции получили. Пообщались с ребятами из других команд, с хорошим настроением возвращаемся обратно.
– Помогло, что играли армейской тройкой?
– Конечно, так намного проще. Друг друга понимаем с ребятами. Со многими играли в сборной, поэтому со всеми было приятно поиграть, – передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
