«Удар по психологии». Жайлауов — о поражении Казахстана от «России 25» со счётом 0:9
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов оценил разгромное поражение от сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала (0:9).
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
9 : 0
Казахстан
1:0 Абросимов (Джиошвили, Елесин) – 12:06 (5x5) 2:0 Сурин (Иванов, Карпухин) – 12:52 (5x5) 3:0 Сурин (Сафонов, Соркин) – 13:59 (5x4) 4:0 Полтапов (Соркин, Абрамов) – 16:22 (5x5) 5:0 Полтапов (Елесин) – 28:53 (5x5) 6:0 Аймурзин (Юдин, Лямкин) – 35:52 (5x5) 7:0 Силантьев (Елесин, Канцеров) – 36:33 (5x5) 8:0 Лямкин (Полтапов, Абрамов) – 42:25 (5x5) 9:0 Ильенко (Абросимов, Гончарук) – 59:57 (5x5)
— Россия провела матч на высоком уровне, не дала никакого шанса. Наш уровень не дотягивает. Те, кто не приехал, может быть, ещё могли бы конкурировать.
— Есть ли польза для сборной, когда она играет с соперниками, которые настолько превосходят вас в классе? Либо это удар по психологии?
— Безусловно, для них это удар по психологии, тяжело им. Я их поддержал, объяснил им всё, чтобы они играли и показывали результат. Для нас это урок, — передаёт слова Жайлауова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
