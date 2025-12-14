«Удар по психологии». Жайлауов — о поражении Казахстана от «России 25» со счётом 0:9

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов оценил разгромное поражение от сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала (0:9).

— Россия провела матч на высоком уровне, не дала никакого шанса. Наш уровень не дотягивает. Те, кто не приехал, может быть, ещё могли бы конкурировать.

— Есть ли польза для сборной, когда она играет с соперниками, которые настолько превосходят вас в классе? Либо это удар по психологии?

— Безусловно, для них это удар по психологии, тяжело им. Я их поддержал, объяснил им всё, чтобы они играли и показывали результат. Для нас это урок, — передаёт слова Жайлауова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.