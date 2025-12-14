Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Авангарда» Александр Свитов пропустит несколько матчей из-за травмы

Тренер «Авангарда» Александр Свитов пропустит несколько матчей из-за травмы
Комментарии

Тренер «Авангарда» Александр Свитов пропустит несколько матчей команды из-за травмы, сообщает пресс-служба омского клуба.

«На ближайший выезд омичи отправятся без Александра Свитова. После полученной травмы тренеру «Авангарда» предстоит операция. Ориентировочный срок восстановления – середина января. Желаем Александру Николаевичу скорейшего восстановления и возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ системы «Авангарда» в июле 2022 года, а сейчас полноценно участвует в тренировочном процессе омского клуба.

Материалы по теме
Свитов: мне нравится быть тренером, я наигрался уже в хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android