Тренер «Авангарда» Александр Свитов пропустит несколько матчей из-за травмы

Тренер «Авангарда» Александр Свитов пропустит несколько матчей команды из-за травмы, сообщает пресс-служба омского клуба.

«На ближайший выезд омичи отправятся без Александра Свитова. После полученной травмы тренеру «Авангарда» предстоит операция. Ориентировочный срок восстановления – середина января. Желаем Александру Николаевичу скорейшего восстановления и возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ системы «Авангарда» в июле 2022 года, а сейчас полноценно участвует в тренировочном процессе омского клуба.