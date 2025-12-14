Ротенберг — о победе «России 25» на КПК: мы не заметили сопротивление соперников

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу на Кубке Первого канала. Российская сборная обыграла Беларусь со счётом 3:1 и разгромила Казахстан со счётом 9:0.

«Важная игра для нас, ребята – молодцы, выполнили на 100% установку, забили красивые шайбы. Всю неделю работали, было много разных мероприятий. Надо было победить, выиграть кубок – он для нас третий. Матчи очень тяжёлые, нет права на ошибку. Это была сильнейшая команда. Все идеально вписались под наши требования. Мы не заметили сопротивление соперников, но команды были сильные», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.