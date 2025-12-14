Скидки
Ротенберг: клубы КХЛ, не отпустившие игроков в сборную, пусть оставят это на своей совести

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о том, что некоторые клубы Континентальной хоккейной лиги не отпустили игроков в сборную для участия в Кубке Первого канала.

«Те клубы, которые не отпустили игроков в сборную, пусть оставят это на своей совести. Не буду детально обсуждать ни один клуб. Здесь Министерство спорта и Администрация президента должны помочь – у нас сборная страны, это очень важно для всех, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Российская команда в третий раз подряд завоевала Кубок Первого канала. Все три победы были одержаны под руководством главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга.

