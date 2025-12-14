Скидки
«Соперники не слабые, мы сильные просто». Ротенберг — об уровне соперников на КПК

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг оценил уровень соперников на Кубке Первого канала. Российская сборная обыграла Беларусь со счётом 3:1 и разгромила Казахстан со счётом 9:0.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
9 : 0
Казахстан
1:0 Абросимов (Джиошвили, Елесин) – 12:06 (5x5)     2:0 Сурин (Иванов, Карпухин) – 12:52 (5x5)     3:0 Сурин (Сафонов, Соркин) – 13:59 (5x4)     4:0 Полтапов (Соркин, Абрамов) – 16:22 (5x5)     5:0 Полтапов (Елесин) – 28:53 (5x5)     6:0 Аймурзин (Юдин, Лямкин) – 35:52 (5x5)     7:0 Силантьев (Елесин, Канцеров) – 36:33 (5x5)     8:0 Лямкин (Полтапов, Абрамов) – 42:25 (5x5)     9:0 Ильенко (Абросимов, Гончарук) – 59:57 (5x5)    

— Не сделали изменений в составе, зачем тогда вызвали Гутика, Дронова, Жаровского?
— По медицинским показателям не все были здоровы. Знаете, в истории хоккея было много игр, мы помним матч на Олимпиаде в 1980 году – сборная американских студентов играла против СССР. В одной игре может произойти всё что угодно, мы были обязаны выигрывать. Раньше всегда были равные матчи с Казахстаном. У нас был не слабый соперник, вчера – тоже. Наша сборная играла хорошо, поэтому мы и забили девять шайб. Вчера могли забить столько же, но там здорово сыграл вратарь. Соперники не слабые, мы сильные просто, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Сборная «Россия 25» разгромила Казахстан и стала обладателем Кубка Первого канала
