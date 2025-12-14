«Соперники не слабые, мы сильные просто». Ротенберг — об уровне соперников на КПК

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг оценил уровень соперников на Кубке Первого канала. Российская сборная обыграла Беларусь со счётом 3:1 и разгромила Казахстан со счётом 9:0.

— Не сделали изменений в составе, зачем тогда вызвали Гутика, Дронова, Жаровского?

— По медицинским показателям не все были здоровы. Знаете, в истории хоккея было много игр, мы помним матч на Олимпиаде в 1980 году – сборная американских студентов играла против СССР. В одной игре может произойти всё что угодно, мы были обязаны выигрывать. Раньше всегда были равные матчи с Казахстаном. У нас был не слабый соперник, вчера – тоже. Наша сборная играла хорошо, поэтому мы и забили девять шайб. Вчера могли забить столько же, но там здорово сыграл вратарь. Соперники не слабые, мы сильные просто, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.