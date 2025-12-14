Роман Ротенберг отметил победу «России 25» на КПК ударами кувалды по шине в раздевалке

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске прошёл заключительный матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Казахстана. Разгромную победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 9:0.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг в раздевалке был признан лучшим и исполнил победный ритуал — девять раз пробил кувалдой по шине. Количество ударов соответствует заброшенным шайбам российской сборной.

Права на видео принадлежат ФХР. Видео доступно на странице «Хоккей России» в социальной сети «ВКонтакте».

Сборная «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье — Казахстан.