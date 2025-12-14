Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг отметил победу «России 25» на КПК ударами кувалды по шине в раздевалке

Роман Ротенберг отметил победу «России 25» на КПК ударами кувалды по шине в раздевалке
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске прошёл заключительный матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Казахстана. Разгромную победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 9:0.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
9 : 0
Казахстан
1:0 Абросимов (Джиошвили, Елесин) – 12:06 (5x5)     2:0 Сурин (Иванов, Карпухин) – 12:52 (5x5)     3:0 Сурин (Сафонов, Соркин) – 13:59 (5x4)     4:0 Полтапов (Соркин, Абрамов) – 16:22 (5x5)     5:0 Полтапов (Елесин) – 28:53 (5x5)     6:0 Аймурзин (Юдин, Лямкин) – 35:52 (5x5)     7:0 Силантьев (Елесин, Канцеров) – 36:33 (5x5)     8:0 Лямкин (Полтапов, Абрамов) – 42:25 (5x5)     9:0 Ильенко (Абросимов, Гончарук) – 59:57 (5x5)    

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг в раздевалке был признан лучшим и исполнил победный ритуал — девять раз пробил кувалдой по шине. Количество ударов соответствует заброшенным шайбам российской сборной.

Права на видео принадлежат ФХР. Видео доступно на странице «Хоккей России» в социальной сети «ВКонтакте».

Сборная «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье — Казахстан.

Материалы по теме
Сборная «Россия 25» разгромила Казахстан и стала обладателем Кубка Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android