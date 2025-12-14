Скидки
Плющев — о Ларионове в СКА: ошибок было наделано гораздо больше, чем можно было наделать

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА.

«Я не могу комментировать работу Ларионова, но ошибок было наделано гораздо больше, чем можно было наделать. Поэтому и к Ларионову есть вопросы, и к руководителям клуба есть вопросы. Потому что, наверное, кардинально менять игроков клубу, перед которым ставится задача побеждать в Кубке Гагарина, и рассчитывать на молодых игроков, это нереально. Почему всё это позволялось, не знаю. Не хочу даже обсуждать это», — приводит слова Плющева Vprognoze.ru.

СКА набрал 39 очков в 33 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ.

Комментарии
