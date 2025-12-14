Скидки
Главная Хоккей Новости

Коннор Бедард может пропустить выездную серию «Чикаго» из-за травмы — Фридман

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард может пропустить выездную серию команды из-за травмы, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Напомним, лидер команды получил повреждение на последней секунде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3).

Сообщается, что Бедард прошёл обследование в субботу, но клуб всё ещё определяет дальнейший план действий. Ближайшие матчи «Чикаго» проведёт на выезде с «Торонто», «Монреалем» и «Оттавой».

В текущем сезоне на счету 20-летнего канадца 44 (19+25) очка в 31 матче. Бедард занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров после Маклина Селебрини (47 очков), Коннора Макдэвида (51) и Натана Маккиннона (55).

