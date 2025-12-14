Роман Скворцов вручил награду Егору Сурину за выступление на Кубке Первого канала

Комментатор Роман Скворцов вручил награду нападающему «России 25» Егору Сурину за выступление на Кубке Первого канала. Игрок получил награду от компании «Норникель» как лучший нападающий турнира.

«Сегодня получился отличный матч, много эмоций. Насладились игрой, хоккеем. Мы все ждём возвращения на международную арену, я часто общаюсь с ребятами из США или Канады, они тоже ждут, когда смогут с нами сыграть. Мы конкурентоспособны и хотим проверить себя в матчах с лучшими. Матчи за сборную – это всегда дополнительная ответственность. Выходить с гербом на груди – особые чувства. Индивидуальные награды – всегда приятно, поэтому спасибо, что выбрали меня. Награда выглядит очень красиво!» — цитирует Сурина «Советский спорт».

Сурин набрал 3 (2+1) очка в двух победных матчах со сборными Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).