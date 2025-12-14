Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Скворцов вручил награду Егору Сурину за выступление на Кубке Первого канала

Роман Скворцов вручил награду Егору Сурину за выступление на Кубке Первого канала
Комментарии

Комментатор Роман Скворцов вручил награду нападающему «России 25» Егору Сурину за выступление на Кубке Первого канала. Игрок получил награду от компании «Норникель» как лучший нападающий турнира.

«Сегодня получился отличный матч, много эмоций. Насладились игрой, хоккеем. Мы все ждём возвращения на международную арену, я часто общаюсь с ребятами из США или Канады, они тоже ждут, когда смогут с нами сыграть. Мы конкурентоспособны и хотим проверить себя в матчах с лучшими. Матчи за сборную – это всегда дополнительная ответственность. Выходить с гербом на груди – особые чувства. Индивидуальные награды – всегда приятно, поэтому спасибо, что выбрали меня. Награда выглядит очень красиво!» — цитирует Сурина «Советский спорт».

Сурин набрал 3 (2+1) очка в двух победных матчах со сборными Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).

Материалы по теме
Защитник «России 25» Александр Елесин признан самым ценным игроком Кубка Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android