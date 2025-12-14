Скидки
Спенсер Карбери оценил крупное поражение «Вашингтона» от «Виннипега»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (1:5). В матче принял участие голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, вернувшийся после травмы.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13     2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43     3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39     4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp)     5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55     5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)    

«Мы знали, что возвращение Хеллебайка придаст им энергии. Мы столкнулись с отчаянно нуждающейся в победе командой, все знают, как у них идут дела. Это было похоже на отчаяние с их стороны, как будто на кону стоит сезон. Поэтому мы знали, что сегодня вечером они выложатся на полную. Так что наших усилий было недостаточно», — цитирует Карбери пресс-служба столичного клуба.

