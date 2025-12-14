Спенсер Карбери оценил крупное поражение «Вашингтона» от «Виннипега»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (1:5). В матче принял участие голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, вернувшийся после травмы.

«Мы знали, что возвращение Хеллебайка придаст им энергии. Мы столкнулись с отчаянно нуждающейся в победе командой, все знают, как у них идут дела. Это было похоже на отчаяние с их стороны, как будто на кону стоит сезон. Поэтому мы знали, что сегодня вечером они выложатся на полную. Так что наших усилий было недостаточно», — цитирует Карбери пресс-служба столичного клуба.