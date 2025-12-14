«Сыграли так, как и должна играть сборная России». Третьяк — о Кубке Первого канала

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвёл итоги выступления сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала. Российская сборная обыграла Беларусь со счётом 3:1 и разгромила Казахстан со счётом 9:0.

«Очень понравились и результат, и игра. Сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб и первое место на турнире. 12 голов в двух матчах — такого и ждут от нашей команды болельщики. Крупные победы всегда выглядят красиво, но добиваться их непросто. За любым красивым успехом стоит упорная командная работа. Совместные усилия игроков, тренеров, специалистов. На Кубке Первого канала все выполнили эту работу на отлично, все молодцы!» — приводит слова Третьяка ТАСС.