Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Соперники были не самые серьёзные». Крикунов о победе «России 25» на Кубке Первого канала

«Соперники были не самые серьёзные». Крикунов о победе «России 25» на Кубке Первого канала
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала. Российская сборная обыграла Беларусь со счётом 3:1 и разгромила Казахстан со счётом 9:0.

«У нас играли молодые и перспективные ребята, которые являются будущим нашего хоккея. Соперники были не самые серьёзные, но видно, как мы взаимодействовали. У нас очень хороший задел на будущее.

Недалёк тот день, когда нас вернут на международные соревнования, поэтому правильно, что молодых ребят привлекли в сборную. Если говорить про соперников, Казахстан решал свои задачи, смотрел молодых, но Беларусь хорошо играла и имела приличные шансы забить ещё», – цитирует Крикунова Metaratings.

Материалы по теме
«Соперники не слабые, мы сильные просто». Ротенберг — об уровне соперников на КПК
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android