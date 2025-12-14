«Соперники были не самые серьёзные». Крикунов о победе «России 25» на Кубке Первого канала

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала. Российская сборная обыграла Беларусь со счётом 3:1 и разгромила Казахстан со счётом 9:0.

«У нас играли молодые и перспективные ребята, которые являются будущим нашего хоккея. Соперники были не самые серьёзные, но видно, как мы взаимодействовали. У нас очень хороший задел на будущее.

Недалёк тот день, когда нас вернут на международные соревнования, поэтому правильно, что молодых ребят привлекли в сборную. Если говорить про соперников, Казахстан решал свои задачи, смотрел молодых, но Беларусь хорошо играла и имела приличные шансы забить ещё», – цитирует Крикунова Metaratings.