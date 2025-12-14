Вайсфельд: ЦСКА — главный провал этого сезона, в команде сами не знают, в чём проблема

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал провальной игру ЦСКА в текущем сезоне КХЛ. На данный момент команда под руководством Игоря Никитина занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

«Главный провал этого сезона – ЦСКА. Больше всего меня удивило, что они так мощно выглядели летом… Достаточно вспомнить Кубок мэра Москвы или первый матч армейцев против «Динамо» в регулярном чемпионате. Тот же вратарь [Спенсер] Мартин у них был какой-то стеной. У меня тогда были мысли: «Ничего себе Никитин собрал команду за две недели». Я был поражён такому успеху в начале. А потом всё как-то развалилось.

Причины провала ЦСКА я назвать не смогу, но что-то мне подсказывает, что в команде сами не знают, в чём проблема. По игре ЦСКА можно сказать, что у них очень много странных вещей. Если в начале провалился вратарь, то это понятно. Но ведь была история с тем же Даниэлем Спронгом. Очень непонятно… Никитин и Есмантович недавно говорили, что «мало быть звездой, надо быть лидером». А вы подписывали этого человека, вы не знали о его проблемах в той же НХЛ? Но если он у тебя лучший бомбардир команды, то игру команды нужно строить вокруг него. Я это всё говорю, потому что Спронг – очень сильный финишёр.

Ещё я помню недавний матч ЦСКА против СКА в Москве. К середине третьего периода команда Никитина уступала в счёте. Что меня удивило? Игроки ЦСКА просто откатились в свою зону… Такого я вообще никогда не видел. Это было на протяжении всех смен. Так что есть ряд моментов, которые меня удивляют в ЦСКА. Но в любом случае состав у команды хороший, плюс тренеры опытные. Они точно сделают правильные выводы и поправят свою игру», – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».