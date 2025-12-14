Гол Зива Буйума в дебютном матче принёс «Ванкуверу» победу над «Нью-Джерси»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нью-Джерси Дэвилз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу одержали гости со счётом 2:1.

В этом матче за «Ванкувер» дебютировали Лиам Эгрен, Зив Буйум и Марко Росси, недавно обменянные из «Миннесоты». На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Ванкувера» Джейк Дебраск с передач Конора Гарланда и Зива Буйума. Через несколько минут Буйум забил свой первый гол за «Ванкувер» с передач Конора Гарланда и вратаря Тэтчера Демко. В середине второго периода «Нью-Джерси» отыграл одну шайбу — отличился Люк Хьюз.