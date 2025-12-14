Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси – Ванкувер, результат матча 14 декабря 2025, счет 1:2, НХЛ 2025/2026

Гол Зива Буйума в дебютном матче принёс «Ванкуверу» победу над «Нью-Джерси»
Комментарии

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нью-Джерси Дэвилз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дебраск (Гарланд, Буйум) – 01:01 (pp)     0:2 Буйум (Гарланд, Демко) – 06:48 (pp)     1:2 Хьюз (Братт, Мерсер) – 24:02    

В этом матче за «Ванкувер» дебютировали Лиам Эгрен, Зив Буйум и Марко Росси, недавно обменянные из «Миннесоты». На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Ванкувера» Джейк Дебраск с передач Конора Гарланда и Зива Буйума. Через несколько минут Буйум забил свой первый гол за «Ванкувер» с передач Конора Гарланда и вратаря Тэтчера Демко. В середине второго периода «Нью-Джерси» отыграл одну шайбу — отличился Люк Хьюз.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android