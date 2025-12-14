Гол Зива Буйума в дебютном матче принёс «Ванкуверу» победу над «Нью-Джерси»
В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нью-Джерси Дэвилз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу одержали гости со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дебраск (Гарланд, Буйум) – 01:01 (pp) 0:2 Буйум (Гарланд, Демко) – 06:48 (pp) 1:2 Хьюз (Братт, Мерсер) – 24:02
В этом матче за «Ванкувер» дебютировали Лиам Эгрен, Зив Буйум и Марко Росси, недавно обменянные из «Миннесоты». На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Ванкувера» Джейк Дебраск с передач Конора Гарланда и Зива Буйума. Через несколько минут Буйум забил свой первый гол за «Ванкувер» с передач Конора Гарланда и вратаря Тэтчера Демко. В середине второго периода «Нью-Джерси» отыграл одну шайбу — отличился Люк Хьюз.
Комментарии
