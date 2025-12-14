Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пассажиров и равнодушных в клубе нет». Рыбин — о перспективах «Сочи» в КХЛ

«Пассажиров и равнодушных в клубе нет». Рыбин — о перспективах «Сочи» в КХЛ
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о развитии и возможностях «Сочи» и заявил, что в команде нет равнодушных игроков.

«Мы с ребятами общаемся по ходу сезона. Что-то сразу получается, а что-то нет. Команда строится, понятно, что нет возможности условного Гусева пригласить или Шипачёва. Опираемся на тех игроков, которые у нас есть, и стараемся выправить ситуацию. Скажу самое главное, что ни пассажиров, ни равнодушных в «Сочи» нет, это значит можно двигаться вперёд», — приводит слова Рыбина Vprognoze.ru.

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Официально
«Сочи» обменял лучшего бомбардира в истории клуба нападающего Тянулина в «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android