«Пассажиров и равнодушных в клубе нет». Рыбин — о перспективах «Сочи» в КХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о развитии и возможностях «Сочи» и заявил, что в команде нет равнодушных игроков.

«Мы с ребятами общаемся по ходу сезона. Что-то сразу получается, а что-то нет. Команда строится, понятно, что нет возможности условного Гусева пригласить или Шипачёва. Опираемся на тех игроков, которые у нас есть, и стараемся выправить ситуацию. Скажу самое главное, что ни пассажиров, ни равнодушных в «Сочи» нет, это значит можно двигаться вперёд», — приводит слова Рыбина Vprognoze.ru.

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции КХЛ.