Сборная Швеции стала победителем швейцарского этапа Евротура

Сборная Швеции стала победителем второго этапа Евротура сезона-2025/2026, который прошёл в Швейцарии.

Шведская сборная выиграла все три матча. На втором месте в турнирной таблице расположилась сборная Чехии. Третье место заняла Финляндия, а последнее — сборная Швейцарии. Общую таблицу после двух этапов Евротура также возглавляет шведская сборная.

Швейцарские хоккейные игры — это ежегодный международный хоккейный турнир, проводимый в Швейцарии в рамках Еврохоккейного тура. В турнире принимают участие национальные команды из Швеции, Чехии и Финляндии. Мероприятие организуется Швейцарской федерацией хоккея (SIHF) и спонсируется авиакомпанией SWISS International Air Lines.