Сборная Швеции стала победителем швейцарского этапа Евротура

Сборная Швеции стала победителем швейцарского этапа Евротура
Сборная Швеции стала победителем второго этапа Евротура сезона-2025/2026, который прошёл в Швейцарии.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
14 декабря 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Швеция
0:1 Сёренсен (Бреннстрём) – 08:27 (pp)     0:2 Петерссон (Хедквист, Линдхольм) – 41:21     0:3 Хугг (Фриберг) – 47:50     0:4 Линдхольм (Nilsson, Хед) – 57:02 (pp)     0:5 Расмуссен (Сюльвегорд) – 57:32    

Шведская сборная выиграла все три матча. На втором месте в турнирной таблице расположилась сборная Чехии. Третье место заняла Финляндия, а последнее — сборная Швейцарии. Общую таблицу после двух этапов Евротура также возглавляет шведская сборная.

Швейцарские хоккейные игры — это ежегодный международный хоккейный турнир, проводимый в Швейцарии в рамках Еврохоккейного тура. В турнире принимают участие национальные команды из Швеции, Чехии и Финляндии. Мероприятие организуется Швейцарской федерацией хоккея (SIHF) и спонсируется авиакомпанией SWISS International Air Lines.

