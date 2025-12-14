Сборная Швеции стала победителем швейцарского этапа Евротура
Поделиться
Сборная Швеции стала победителем второго этапа Евротура сезона-2025/2026, который прошёл в Швейцарии.
Еврохоккейтур . Швейцарские игры
14 декабря 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Швеция
0:1 Сёренсен (Бреннстрём) – 08:27 (pp) 0:2 Петерссон (Хедквист, Линдхольм) – 41:21 0:3 Хугг (Фриберг) – 47:50 0:4 Линдхольм (Nilsson, Хед) – 57:02 (pp) 0:5 Расмуссен (Сюльвегорд) – 57:32
Шведская сборная выиграла все три матча. На втором месте в турнирной таблице расположилась сборная Чехии. Третье место заняла Финляндия, а последнее — сборная Швейцарии. Общую таблицу после двух этапов Евротура также возглавляет шведская сборная.
Швейцарские хоккейные игры — это ежегодный международный хоккейный турнир, проводимый в Швейцарии в рамках Еврохоккейного тура. В турнире принимают участие национальные команды из Швеции, Чехии и Финляндии. Мероприятие организуется Швейцарской федерацией хоккея (SIHF) и спонсируется авиакомпанией SWISS International Air Lines.
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:04
-
22:45
-
22:25
-
21:45
-
21:25
-
20:45
-
20:25
-
19:50
-
19:20
-
19:05
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:18
-
17:55
-
17:36
-
17:26
-
17:21
-
17:00
-
16:30
-
15:50
-
15:28
-
14:58
-
14:24
-
13:52
-
13:34
-
13:18
-
12:54
-
12:40
-
12:36
-
12:16