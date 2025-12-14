Результаты матчей ВХЛ на 14 декабря 2025 года

Сегодня, 14 декабря, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 14 декабря 2025 года:

«Магнитка» – «Челмет» — 3:2 ОТ;

«Южный Урал» – «Горняк-УГМК» — 3:2;

ХК «Тамбов» – «Барс» — 1:3;

«Буран» – «Челны» — 2:6;

«Ростов» – ЦСК ВВС — 0:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 55 очков в 33 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.