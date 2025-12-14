Результаты матчей МХЛ на 14 декабря 2025 года

Сегодня, 14 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 14 декабря 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – Академия СКА — 1:2;

«Тайфун» – МХК «Динамо-Карелия» — 5:3;

«Реактор» – «Сибирские Снайперы» — 3:2;

МХК «Спартак» – МХК «Динамо» М — 1:2 Б;

«Красная Армия» – Академия Михайлова — 0:3;

«Динамо-Шинник» – «Крылья Советов» — 3:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 51 очком после 29 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.