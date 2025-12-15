«Питтсбург» проиграл «Юте», ведя по ходу матча со счётом 3:0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4. Отметим, по ходу матча «Питтсбург» вёл со счётом 3:0.

В составе «Питтсбурга» забивали Джастин Бразо, Брайан Раст, Бенжамин Киндел и Джастин Бразо.

За «Юту» отличились Нейт Шмидт, Майкл Карконе, Шон Дурзи, Майкл Карконе и Дилан Гюнтер. Российский нападающий Даниил Бут и защитник Михаил Сергачёв отметились результативными передачами.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Юта» сыграет с «Бостон Брюинз».