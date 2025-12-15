«Питтсбург» проиграл «Юте», ведя по ходу матча со счётом 3:0
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4. Отметим, по ходу матча «Питтсбург» вёл со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Бразо (Киндел, Макгроарти) – 00:48 2:0 Раст (Ракелль) – 15:21 3:0 Киндел (Ши, Летанг) – 25:40 3:1 Шмидт (Шмальц, Петерка) – 41:07 3:2 Карконе – 41:22 3:3 Дурзи (Ямамото, Сергачёв) – 45:35 3:4 Карконе (Хэйтон, Бут) – 47:06 (pp) 4:4 Бразо (Карлссон, Киндел) – 54:06 4:5 Гюнтер (Марино) – 60:42
В составе «Питтсбурга» забивали Джастин Бразо, Брайан Раст, Бенжамин Киндел и Джастин Бразо.
За «Юту» отличились Нейт Шмидт, Майкл Карконе, Шон Дурзи, Майкл Карконе и Дилан Гюнтер. Российский нападающий Даниил Бут и защитник Михаил Сергачёв отметились результативными передачами.
В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Юта» сыграет с «Бостон Брюинз».
Комментарии
