Мичков быстрее всех в «Филадельфии» с 1994 года набрал 80 очков в НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
2 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Каррье (Уокер, Стаал) – 05:44     2:0 Холл (Никишин, Блейк) – 15:53 (pp)     2:1 Драйсдейл (Зеграс, Мичков) – 19:07    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился российский нападающий Матвей Мичков.

Таким образом, Мичков набрал 80-е очко в НХЛ. Для этого россиянину понадобилось 111 матчей. Последним игроком «Филадельфии», которому удалось достичь этой отметки за меньшее число матчей, был Микаэль Ренберг, который сделал это за 80 игр — 7 апреля 1994 года.

