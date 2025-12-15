Мичков быстрее всех в «Филадельфии» с 1994 года набрал 80 очков в НХЛ
В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Филадельфию Флайерз».
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
2 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Каррье (Уокер, Стаал) – 05:44 2:0 Холл (Никишин, Блейк) – 15:53 (pp) 2:1 Драйсдейл (Зеграс, Мичков) – 19:07
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился российский нападающий Матвей Мичков.
Таким образом, Мичков набрал 80-е очко в НХЛ. Для этого россиянину понадобилось 111 матчей. Последним игроком «Филадельфии», которому удалось достичь этой отметки за меньшее число матчей, был Микаэль Ренберг, который сделал это за 80 игр — 7 апреля 1994 года.
