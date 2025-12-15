Мичков быстрее всех в «Филадельфии» с 1994 года набрал 80 очков в НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился российский нападающий Матвей Мичков.

Таким образом, Мичков набрал 80-е очко в НХЛ. Для этого россиянину понадобилось 111 матчей. Последним игроком «Филадельфии», которому удалось достичь этой отметки за меньшее число матчей, был Микаэль Ренберг, который сделал это за 80 игр — 7 апреля 1994 года.