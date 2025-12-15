Овечкин подшутил над Тринеевым перед его дебютом за «Вашингтон», упомянув Кросби

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подшутил над соотечественником форвардом Богданом Тринеевым перед его дебютом в столичном клубе. Тринеев дебютировал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (1:5).

Перед матчем Овечкин сказал Тринееву: «Богдан Кросби».

Тринеев стал первым игроком, помимо Сидни Кросби, который носил номер 87 в матче НХЛ за последние два года, сообщает Russian Machine Never Breaks.

Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков.