Главная Хоккей Новости

Овечкин подшутил над Тринеевым перед его дебютом за «Вашингтон», упомянув Кросби

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подшутил над соотечественником форвардом Богданом Тринеевым перед его дебютом в столичном клубе. Тринеев дебютировал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (1:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13     2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43     3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39     4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp)     5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55     5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)    

Перед матчем Овечкин сказал Тринееву: «Богдан Кросби».

Тринеев стал первым игроком, помимо Сидни Кросби, который носил номер 87 в матче НХЛ за последние два года, сообщает Russian Machine Never Breaks.

Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков.

Новости. Хоккей
