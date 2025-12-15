Скидки
Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Филадельфия Флайерз, результат матча 15 декабря 2025, счёт 3:2 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Мичкова не помог «Филадельфии» одолеть «Каролину». На счету Никишина — передача
Комментарии

В ночь с 14 на 15 декабря мск на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором в серии послематчевых буллитов одержали хозяева льда — 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Каррье (Уокер, Стаал) – 05:44     2:0 Холл (Никишин, Блейк) – 15:53 (pp)     2:1 Драйсдейл (Зеграс, Мичков) – 19:07     2:2 Зеграс (Конечны, Дворак) – 58:08     3:2 Свечников – 65:00    

В составе победителей голами отметились канадские нападающие Уильям Каррье и Тейлор Холл. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей. Форвард Андрей Свечников реализовал победный буллит. У гостей забросили канадский защитник Джейми Драйсдейл и американский нападающий Тревор Зеграс. На счету форварда Матвея Мичкова голевой пас и нереализованный буллит в послематчевой серии

«Каролина» в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 18 декабря. «Филадельфия» продолжит выездную серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 17 декабря.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
