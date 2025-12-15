Ассист Мичкова не помог «Филадельфии» одолеть «Каролину». На счету Никишина — передача

В ночь с 14 на 15 декабря мск на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором в серии послематчевых буллитов одержали хозяева льда — 3:2.

В составе победителей голами отметились канадские нападающие Уильям Каррье и Тейлор Холл. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей. Форвард Андрей Свечников реализовал победный буллит. У гостей забросили канадский защитник Джейми Драйсдейл и американский нападающий Тревор Зеграс. На счету форварда Матвея Мичкова голевой пас и нереализованный буллит в послематчевой серии

«Каролина» в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 18 декабря. «Филадельфия» продолжит выездную серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 17 декабря.