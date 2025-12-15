Форвард «Вашингтона» высказался о двух подряд поражениях команды в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал два последних поражения подряд команды в НХЛ.

«Очевидно, в паре матчей мы немного утратили свой ритм. Но мы играли против двух очень хороших команд, они отбирают время и пространство. Думаю, в такие вечера, как сегодня, нужно действовать проще — забрасывать шайбу в зону и работать. Мелкие комбинации и такие вещи не всегда проходят. Мы должны понимать, когда соперник играет в другом стиле, и немного подстраивать свою игру», — приводит слова Уилсона официальный сайт клуба.

В своём последнем матче Уилсон проиграл «Виннипег Джетс» (1:5). Ранее команда уступила «Каролине Харрикейнз» (2:3 Б).