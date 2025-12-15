Форвард «Вашингтона» высказался о двух подряд поражениях команды в НХЛ
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал два последних поражения подряд команды в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13 2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43 3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39 4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp) 5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55 5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)
«Очевидно, в паре матчей мы немного утратили свой ритм. Но мы играли против двух очень хороших команд, они отбирают время и пространство. Думаю, в такие вечера, как сегодня, нужно действовать проще — забрасывать шайбу в зону и работать. Мелкие комбинации и такие вещи не всегда проходят. Мы должны понимать, когда соперник играет в другом стиле, и немного подстраивать свою игру», — приводит слова Уилсона официальный сайт клуба.
В своём последнем матче Уилсон проиграл «Виннипег Джетс» (1:5). Ранее команда уступила «Каролине Харрикейнз» (2:3 Б).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 декабря 2025
-
03:59
-
03:39
-
03:16
-
02:39
-
01:50
- 14 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:04
-
22:45
-
22:25
-
21:45
-
21:25
-
20:45
-
20:25
-
19:50
-
19:20
-
19:05
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:18
-
17:55
-
17:36
-
17:26
-
17:21
-
17:00
-
16:30
-
15:50
-
15:28
-
14:58
-
14:24
-
13:52
-
13:34