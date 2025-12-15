Скидки
Форвард «Вашингтона» высказался о двух подряд поражениях команды в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал два последних поражения подряд команды в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13     2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43     3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39     4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp)     5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55     5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)    

«Очевидно, в паре матчей мы немного утратили свой ритм. Но мы играли против двух очень хороших команд, они отбирают время и пространство. Думаю, в такие вечера, как сегодня, нужно действовать проще — забрасывать шайбу в зону и работать. Мелкие комбинации и такие вещи не всегда проходят. Мы должны понимать, когда соперник играет в другом стиле, и немного подстраивать свою игру», — приводит слова Уилсона официальный сайт клуба.

В своём последнем матче Уилсон проиграл «Виннипег Джетс» (1:5). Ранее команда уступила «Каролине Харрикейнз» (2:3 Б).

Спенсер Карбери оценил крупное поражение «Вашингтона» от «Виннипега»
