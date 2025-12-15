Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Бостон»

В ночь с 14 на 15 декабря мск на льду «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Бостон Брюинз», уверенную победу в котором одержали хозяева льда — 6:2.

В составе победителей голами отметились Джаред Сперджен, Мэтт Болди (1+1), Райан Хартман (1+2), Куинн Хьюз и российский форвард Кирилл Капризов (2+1). Другие россияне в составе «молний» Данила Юров, Владимир Тарасенко и Яков Тренин в этой встрече результативными действиями не отметились.

У гостей шайбы забросили Алекс Стивз и Эндрю Пик. Защитник гостей Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1». Форвард Марат Хуснутдинов нанёс четыре броска в створ, войдя в число лучших по этому показателю в матче, однако он не смог набрать очков.

«Миннесота» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». «Бостон» же начнёт серию игр на своём льду и встретится с «Юта Мамонт». Обе встречи пройдут 17 декабря.