Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Бостон Брюинз, результат матча 15 декабря 2025, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ сезона-2025/2026

Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Бостон»
В ночь с 14 на 15 декабря мск на льду «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Бостон Брюинз», уверенную победу в котором одержали хозяева льда — 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp)     2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49     3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp)     4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54     5:0 Болди (Капризов) – 48:08     5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58     6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55     6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59    

В составе победителей голами отметились Джаред Сперджен, Мэтт Болди (1+1), Райан Хартман (1+2), Куинн Хьюз и российский форвард Кирилл Капризов (2+1). Другие россияне в составе «молний» Данила Юров, Владимир Тарасенко и Яков Тренин в этой встрече результативными действиями не отметились.

У гостей шайбы забросили Алекс Стивз и Эндрю Пик. Защитник гостей Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1». Форвард Марат Хуснутдинов нанёс четыре броска в створ, войдя в число лучших по этому показателю в матче, однако он не смог набрать очков.

«Миннесота» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». «Бостон» же начнёт серию игр на своём льду и встретится с «Юта Мамонт». Обе встречи пройдут 17 декабря.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
