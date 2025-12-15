Скидки
Капризов набрал очки в четырёх из пяти последних матчей в НХЛ

Капризов набрал очки в четырёх из пяти последних матчей в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Бостон Брюинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3-й период
6 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp)     2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49     3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp)     4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54     5:0 Болди (Капризов, Эрикссон Эк) – 48:08     5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58     6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:0 в пользу хозяев. В этой встрече заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Также на его счету результативная передача.

Таким образом, Капризов набрал очки в четырёх из пяти последних матчей в НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие 33 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 17 результативных передач при коэффициенте полезности «-2».

