Капризов набрал очки в четырёх из пяти последних матчей в НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:0 в пользу хозяев. В этой встрече заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Также на его счету результативная передача.

Таким образом, Капризов набрал очки в четырёх из пяти последних матчей в НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие 33 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 17 результативных передач при коэффициенте полезности «-2».