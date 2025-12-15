Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 205-ю шайбу в карьере и сравнялся с Микко Койву (205) в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты Уайлд». Теперь они делят второе место.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp) 2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49 3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp) 4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54 5:0 Болди (Капризов) – 48:08 5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58 6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55 6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59
Рекорд принадлежит Мариану Габорику, на счету которого 219 голов.
Напомним, Капризов забил два гола и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (6:2).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие 33 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 16 результативных передач при коэффициенте полезности «-2».
Всего за карьеру в лиге Капризов провёл 352 матча, в которых забил 205 голов и сделал 218 результативных передач.
