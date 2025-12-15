Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 205-ю шайбу в карьере и сравнялся с Микко Койву (205) в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты Уайлд». Теперь они делят второе место.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp)     2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49     3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp)     4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54     5:0 Болди (Капризов) – 48:08     5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58     6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55     6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59    

Рекорд принадлежит Мариану Габорику, на счету которого 219 голов.

Напомним, Капризов забил два гола и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (6:2).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие 33 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 16 результативных передач при коэффициенте полезности «-2».

Всего за карьеру в лиге Капризов провёл 352 матча, в которых забил 205 голов и сделал 218 результативных передач.

Материалы по теме
Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Бостон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android