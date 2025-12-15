Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 205-ю шайбу в карьере и сравнялся с Микко Койву (205) в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты Уайлд». Теперь они делят второе место.

Рекорд принадлежит Мариану Габорику, на счету которого 219 голов.

Напомним, Капризов забил два гола и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (6:2).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие 33 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 16 результативных передач при коэффициенте полезности «-2».

Всего за карьеру в лиге Капризов провёл 352 матча, в которых забил 205 голов и сделал 218 результативных передач.