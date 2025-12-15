«Монреаль» уверенно обыграл «Эдмонтон». Иван Демидов забросил шайбу
Поделиться
В ночь с 14 на 15 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу одержали хозяева льда со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Демидов (Слафковски, Хатсон) – 22:28 (pp) 2:0 Велено – 31:58 3:0 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 43:38 (pp) 3:1 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 52:29 (pp) 4:1 Тексье (Страбл) – 53:52
В составе победителей голами отметились Александр Тексье, Джо Велено, Ник Судзуки и российский форвард Иван Демидов. У гостей единственную шайбу забросил Зак Хайман, забив с передач Эвана Бушара и Коннора Макдэвида.
«Монреаль» продолжит домашнюю серию и встретится с «Филадельфия Флайерз». «Эдмонтон» продолжит серию игр в гостях и сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Обе встречи пройдут 17 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 декабря 2025
-
05:45
-
04:48
-
04:45
-
04:18
-
03:59
-
03:39
-
03:16
-
02:39
-
01:50
- 14 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:04
-
22:45
-
22:25
-
21:45
-
21:25
-
20:45
-
20:25
-
19:50
-
19:20
-
19:05
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:18
-
17:55
-
17:36
-
17:26
-
17:21
-
17:00
-
16:30
-
15:50
-
15:28