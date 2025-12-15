Скидки
Монреаль Канадиенс — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 15 декабря 2025, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Демидов

«Монреаль» уверенно обыграл «Эдмонтон». Иван Демидов забросил шайбу
Комментарии

В ночь с 14 на 15 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу одержали хозяева льда со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Демидов (Слафковски, Хатсон) – 22:28 (pp)     2:0 Велено – 31:58     3:0 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 43:38 (pp)     3:1 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 52:29 (pp)     4:1 Тексье (Страбл) – 53:52    

В составе победителей голами отметились Александр Тексье, Джо Велено, Ник Судзуки и российский форвард Иван Демидов. У гостей единственную шайбу забросил Зак Хайман, забив с передач Эвана Бушара и Коннора Макдэвида.

«Монреаль» продолжит домашнюю серию и встретится с «Филадельфия Флайерз». «Эдмонтон» продолжит серию игр в гостях и сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Обе встречи пройдут 17 декабря.

