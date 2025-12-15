«Монреаль» уверенно обыграл «Эдмонтон». Иван Демидов забросил шайбу

В ночь с 14 на 15 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу одержали хозяева льда со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Александр Тексье, Джо Велено, Ник Судзуки и российский форвард Иван Демидов. У гостей единственную шайбу забросил Зак Хайман, забив с передач Эвана Бушара и Коннора Макдэвида.

«Монреаль» продолжит домашнюю серию и встретится с «Филадельфия Флайерз». «Эдмонтон» продолжит серию игр в гостях и сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Обе встречи пройдут 17 декабря.

