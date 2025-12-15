Капризов сократил отставание от Кучерова в гонке российских бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами и ассистом в матче с «Бостон Брюинз» (6:2) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp) 2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49 3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp) 4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54 5:0 Болди (Капризов) – 48:08 5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58 6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55 6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59
На счету Капризова теперь 37 очков (20+17) в 33 матчах — это единоличное второе место в списке. Возглавляет гонку российский бомбардиров форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — у него 42 (13+29) очка. Третью строчку занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — у него 33 очка (11+22).
Далее следует Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 31 очко (14+17).
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
