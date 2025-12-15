Капризов сократил отставание от Кучерова в гонке российских бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами и ассистом в матче с «Бостон Брюинз» (6:2) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.

На счету Капризова теперь 37 очков (20+17) в 33 матчах — это единоличное второе место в списке. Возглавляет гонку российский бомбардиров форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — у него 42 (13+29) очка. Третью строчку занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — у него 33 очка (11+22).

Далее следует Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 31 очко (14+17).

