Капризов сократил отставание от Кучерова в гонке российских бомбардиров НХЛ

Капризов сократил отставание от Кучерова в гонке российских бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами и ассистом в матче с «Бостон Брюинз» (6:2) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp)     2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49     3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp)     4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54     5:0 Болди (Капризов) – 48:08     5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58     6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55     6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59    

На счету Капризова теперь 37 очков (20+17) в 33 матчах — это единоличное второе место в списке. Возглавляет гонку российский бомбардиров форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — у него 42 (13+29) очка. Третью строчку занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — у него 33 очка (11+22).

Далее следует Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 31 очко (14+17).

Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

