Капризов увеличил отрыв от Овечкина в списке лучших снайперов из России в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продолжает лидировать в гонке снайперов сезона-2025/2026 НХЛ среди российских игроков. В домашней игре регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», которая завершилась уверенной победой «молний» со счётом 6:2, Капризов отметился дублем и ассистом.
Шайбы, заброшенные «Бостону», стали для Кирилла 19-й и 20-й в текущей регулярке. Благодаря этому форвард упрочил своё лидерство в перечне российских снайперов лиги. На второй строчке располагается 40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший в текущем сезоне НХЛ 14 шайб.
Тройку с 13 шайбами замыкает лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Далее располагается нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, в активе которого также 13 голов.
Главные рекорды Александра Овечкина:
