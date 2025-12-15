Скидки
Хоккей

Капризов увеличил отрыв от Овечкина в списке лучших снайперов из России в НХЛ

Капризов увеличил отрыв от Овечкина в списке лучших снайперов из России в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продолжает лидировать в гонке снайперов сезона-2025/2026 НХЛ среди российских игроков. В домашней игре регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», которая завершилась уверенной победой «молний» со счётом 6:2, Капризов отметился дублем и ассистом.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp)     2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49     3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp)     4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54     5:0 Болди (Капризов) – 48:08     5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58     6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55     6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59    

Шайбы, заброшенные «Бостону», стали для Кирилла 19-й и 20-й в текущей регулярке. Благодаря этому форвард упрочил своё лидерство в перечне российских снайперов лиги. На второй строчке располагается 40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший в текущем сезоне НХЛ 14 шайб.

Тройку с 13 шайбами замыкает лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Далее располагается нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, в активе которого также 13 голов.

Главные рекорды Александра Овечкина:

