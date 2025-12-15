Скидки
Куинн Хьюз — первая звезда матча с «Бостоном». Кирилл Капризов — вторая

Куинн Хьюз — первая звезда матча с «Бостоном». Кирилл Капризов — вторая
В ночь с 14 на 15 декабря мск на льду «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Бостон Брюинз», уверенную победу в котором одержали хозяева льда — 6:2. После окончания встречи пресс-служба лиги назвала имена трёх лучших хоккеистов.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp)     2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49     3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp)     4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54     5:0 Болди (Капризов) – 48:08     5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58     6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55     6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59    

Все трое звёзд были выбраны из состава победителей. Лучшим игроком признали новоиспечённого американского защитника «Уайлд» Куинна Хьюза, на счету которого заброшенная шайба. Второй звездой стал российский форвард Кирилл Капризов, ставший автором дубля и ассиста.

Третья звезда — форвард из США Райан Хартман, в активе которого заброшенная шайба и результативная передача.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

