Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» XXI века
Российский форвард Иван Демидов помог «Монреаль Канадиенс» обыграть «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного сезона НХЛ (4:1) и вошёл в историю клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Демидов (Слафковски, Хатсон) – 22:28 (pp) 2:0 Велено – 31:58 3:0 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 43:38 (pp) 3:1 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 52:29 (pp) 4:1 Тексье (Страбл) – 53:52
Демидов стал автором заброшенной шайбы. Этот гол позволил россиянину достичь отметки в 25 очков в сезоне всего за 32 матча — это четвёртый результат среди новичков клуба в истории и первый в XXI веке.
Быстрее всех из новичков такое количество очков в сезоне набирал лишь Кьелл Далин.
- 25 матчей — Кьелл Далин (1985/86).
- 29 матчей — Ги Лафлёр (1971/72).
- 30 матчей — Матс Наслунд (1982/83).
- 32 матчей — Иван Демидов (2025/26).
- 32 матчей — Крис Челиос (1984/85).
Напомним, у Демидова семь голов и 18 ассистов в 32 матчах.
