Главная Хоккей Новости

Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» XXI века

Комментарии

Российский форвард Иван Демидов помог «Монреаль Канадиенс» обыграть «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного сезона НХЛ (4:1) и вошёл в историю клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Демидов (Слафковски, Хатсон) – 22:28 (pp)     2:0 Велено – 31:58     3:0 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 43:38 (pp)     3:1 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 52:29 (pp)     4:1 Тексье (Страбл) – 53:52    

Демидов стал автором заброшенной шайбы. Этот гол позволил россиянину достичь отметки в 25 очков в сезоне всего за 32 матча — это четвёртый результат среди новичков клуба в истории и первый в XXI веке.

Быстрее всех из новичков такое количество очков в сезоне набирал лишь Кьелл Далин.

  1. 25 матчей — Кьелл Далин (1985/86).
  2. 29 матчей — Ги Лафлёр (1971/72).
  3. 30 матчей — Матс Наслунд (1982/83).
  4. 32 матчей — Иван Демидов (2025/26).
  5. 32 матчей — Крис Челиос (1984/85).

Напомним, у Демидова семь голов и 18 ассистов в 32 матчах.

Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре

