Капризов установил рекорд «Миннесоты» по сезонам с 20+ голами в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил шестой сезон с 20 и более голами в Национальной хоккейной лиге, установив новый клубный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации источника, Капризов обошёл Мариана Габорика и Зака Паризе, став рекордсменом по количеству таких сезонов в истории команды.

Напомним, Капризов забил свой 20-й гол в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», который завершился уверенной победой «молний» со счётом 6:2. Всего в этом матче Кирилл оформил дубль и именно вторая шайба стала 20-й.

Всего в текущем сезоне Капризов принял участие в 33 матчах набрав 37 (20+17) очков.

