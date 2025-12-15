Скидки
Результаты матчей НХЛ на 15 декабря 2025 года

В ночь на 15 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 15 декабря 2025 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Ванкувер Кэнакс» — 1:2;
«Питтсбург Пингвинз» – «Юта Мамонт» — 4:5 ОТ;
«Каролина Харрикейнз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:2 Б;
«Миннесота Уайлд» – «Бостон Брюинз» — 6:2;
«Монреаль Канадиенс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1;
«Сиэтл Кракен» – «Баффало Сэйбрз» — 1:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 53 очками после 32 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 44 очка после 32 встреч. Напомним, регулярка НХЛ завершится 17 апреля 2026 года.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»! И стал вторым снайпером в истории клуба
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»! И стал вторым снайпером в истории клуба
