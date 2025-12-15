«Питтсбург» установил уникальный антирекорд в истории НХЛ
Поделиться
«Питтсбург Пингвинз» на своей площадке проиграл «Юте Мамонт» со счётом 4:5 в овертайме. В третьем периоде «Питтсбург» вёл со счётом 3:0. Это поражение стало вторым подряд для «Питтсбурга», где они вели с разницей в три шайбы в третьем периоде. «Пингвинз» стали первой командой в истории НХЛ с подобными поражениями в двух подряд матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Бразо (Киндел, Макгроарти) – 00:48 2:0 Раст (Ракелль) – 15:21 3:0 Киндел (Ши, Летанг) – 25:40 3:1 Шмидт (Шмальц, Петерка) – 41:07 3:2 Карконе – 41:22 3:3 Дурзи (Ямамото, Сергачёв) – 45:35 3:4 Карконе (Хэйтон, Бут) – 47:06 (pp) 4:4 Бразо (Карлссон, Киндел) – 54:06 4:5 Гюнтер (Марино) – 60:42
Днём ранее «Питтсбург» уступил «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), лидируя со счётом 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Дикинсон, Веннберг) – 10:27 1:1 Кросби – 12:41 (pp) 2:1 Макгроарти (Киндел, Летанг) – 20:19 3:1 Хейз (Аччари, Дьюар) – 29:42 4:1 Раст (Кросби, Манта) – 39:53 (pp) 5:1 Манта (Раст, Карлссон) – 45:25 (pp) 5:2 Клингберг (Тоффоли, Эклунд) – 47:33 (pp) 5:3 Эклунд (Веннберг, Годетт) – 54:19 5:4 Селебрини (Тоффоли, Граф) – 57:33 5:5 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 58:22 5:6 Клингберг (Селебрини, Граф) – 62:57
Для «Питтсбурга» это поражение стало пятым подряд. В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Юта» сыграет с «Бостон Брюинз».
Материалы по теме
Комментарии
- 15 декабря 2025
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:46
-
06:50
-
06:33
-
06:21
-
05:45
-
04:48
-
04:45
-
04:18
-
03:59
-
03:39
-
03:16
-
02:39
-
01:50
- 14 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:04
-
22:45
-
22:25
-
21:45
-
21:25
-
20:45
-
20:25
-
19:50
-
19:20
-
19:05
-
18:42