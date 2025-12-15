«Питтсбург» установил уникальный антирекорд в истории НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на своей площадке проиграл «Юте Мамонт» со счётом 4:5 в овертайме. В третьем периоде «Питтсбург» вёл со счётом 3:0. Это поражение стало вторым подряд для «Питтсбурга», где они вели с разницей в три шайбы в третьем периоде. «Пингвинз» стали первой командой в истории НХЛ с подобными поражениями в двух подряд матчах.

Днём ранее «Питтсбург» уступил «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), лидируя со счётом 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода.

Для «Питтсбурга» это поражение стало пятым подряд. В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Юта» сыграет с «Бостон Брюинз».