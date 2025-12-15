Скидки
«Питтсбург» установил уникальный антирекорд в истории НХЛ

Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» на своей площадке проиграл «Юте Мамонт» со счётом 4:5 в овертайме. В третьем периоде «Питтсбург» вёл со счётом 3:0. Это поражение стало вторым подряд для «Питтсбурга», где они вели с разницей в три шайбы в третьем периоде. «Пингвинз» стали первой командой в истории НХЛ с подобными поражениями в двух подряд матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Бразо (Киндел, Макгроарти) – 00:48     2:0 Раст (Ракелль) – 15:21     3:0 Киндел (Ши, Летанг) – 25:40     3:1 Шмидт (Шмальц, Петерка) – 41:07     3:2 Карконе – 41:22     3:3 Дурзи (Ямамото, Сергачёв) – 45:35     3:4 Карконе (Хэйтон, Бут) – 47:06 (pp)     4:4 Бразо (Карлссон, Киндел) – 54:06     4:5 Гюнтер (Марино) – 60:42    

Днём ранее «Питтсбург» уступил «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), лидируя со счётом 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Дикинсон, Веннберг) – 10:27     1:1 Кросби – 12:41 (pp)     2:1 Макгроарти (Киндел, Летанг) – 20:19     3:1 Хейз (Аччари, Дьюар) – 29:42     4:1 Раст (Кросби, Манта) – 39:53 (pp)     5:1 Манта (Раст, Карлссон) – 45:25 (pp)     5:2 Клингберг (Тоффоли, Эклунд) – 47:33 (pp)     5:3 Эклунд (Веннберг, Годетт) – 54:19     5:4 Селебрини (Тоффоли, Граф) – 57:33     5:5 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 58:22     5:6 Клингберг (Селебрини, Граф) – 62:57    

Для «Питтсбурга» это поражение стало пятым подряд. В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Юта» сыграет с «Бостон Брюинз».

