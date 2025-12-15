Кирилл Капризов обошёл Павла Буре по голам за первые шесть сезонов в НХЛ
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем в домашней игре регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», которая завершилась уверенной победой «молний» со счётом 6:2. Теперь на счету Капризова 205 голов в НХЛ. Кирилл превзошёл результат Павла Буре (203) по количеству голов за первые шесть сезонов в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp) 2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49 3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp) 4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54 5:0 Болди (Капризов) – 48:08 5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58 6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55 6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59
Капризов вышел на шестое место в списке российских снайперов НХЛ по количеству голов за первые шесть сезонов в лиге. Больше Капризова на этом отрезке карьеры забили: Евгений Малкин (208), Александр Могильный (211), Сергей Фёдоров (212), Илья Ковальчук (254) и Александр Овечкин (301).
Капризов сравнялся с Микко Койву (205) в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты Уайлд». Теперь они делят второе место.
