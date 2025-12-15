Кирилл Капризов обошёл Павла Буре по голам за первые шесть сезонов в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем в домашней игре регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», которая завершилась уверенной победой «молний» со счётом 6:2. Теперь на счету Капризова 205 голов в НХЛ. Кирилл превзошёл результат Павла Буре (203) по количеству голов за первые шесть сезонов в НХЛ.

Капризов вышел на шестое место в списке российских снайперов НХЛ по количеству голов за первые шесть сезонов в лиге. Больше Капризова на этом отрезке карьеры забили: Евгений Малкин (208), Александр Могильный (211), Сергей Фёдоров (212), Илья Ковальчук (254) и Александр Овечкин (301).

Капризов сравнялся с Микко Койву (205) в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты Уайлд». Теперь они делят второе место.