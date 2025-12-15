Расписание матчей ВХЛ на 15 декабря 2025 года

Сегодня, 15 декабря, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 декабря 2025 года (время московское):

15:00. «Металлург» Нк – «СКА-ВМФ»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Динамо» Спб;

16:00. «Омские Крылья» – «Дизель»;

16:30. «Зауралье» – «Рязань-ВДВ»;

17:00. «Рубин» – «АКМ»;

18:30. «Химик» – «Ижсталь»;

18:30. «Звезда» – «Олимпия»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Торос».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 55 очков в 33 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.