Расписание матчей МХЛ на 15 декабря 2025 года

Сегодня, 15 декабря, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 15 декабря 2025 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – Академия СКА;

12:00. «Тайфун» – МХК «Динамо-Карелия»;

12:00. «Амурские Тигры» – «АКМ-Юниор»;

17:30. «Ладья» – «Красноярские Рыси»;

18:30. «Локо-76» – «Кузнецкие Медведи»;

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Омские Ястребы»;

19:00. «Капитан» – «Красная Машина-Юниор»;

19:30. МХК «Динамо» М – МХК «Спартак».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 51 очком после 29 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.