Плющев: легионерам позволяем всё, они белая кость, им вытирает сопли даже президент КХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил недовольство чересчур трепетным отношением к легионерам в КХЛ.

«Мне показалось печально-символическим выступление президента КХЛ Алексея Морозова во время Кубка Первого канала. Его спросили, почему в Новосибирске неявка — нет сборной легионеров, а он ответил, что иностранцы устали, их надо поберечь, да и Новосибирск для них расположен далековато, не то что Санкт-Петербург или Москва. Знаете, в этих словах – наш хоккейный позор. Легионерам позволяем всё, они белая кость, им вытирает сопли даже президент КХЛ. И это касается не только иностранных игроков, но и тренеров», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.