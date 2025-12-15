«Простой и очень порядочный человек». Корешков — о работе с Романом Ротенбергом

Тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о работе с Романом Ротенбергом в СКА и сборной «Россия 25».

— Ротенберг – очень медийная личность, он много и ярко выступает в прессе. А какой он за закрытыми дверьми раздевалки? Там остаётся этот эпатаж?

— Тяжело всё рассекречивать (смеётся). Но в обращении с подопечными и помощниками он очень простой человек, очень порядочный. С ним легко общаться, потому что мы все на одной волне. И в сборной, и ранее в клубе.

— У Романа Борисовича нет хоккейного бэкграунда, а вы в хоккее видели всё. Никогда не возникало тут каких-то проблем с восприятием, с субординацией?

— Он очень давно в хоккее, прошёл и чемпионаты мира, и Олимпиаду, у него огромнейший опыт. Опыта у него в сборной даже больше, чем у меня, — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.