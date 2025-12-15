Скидки
Евгений Корешков одной фразой определил разницу между работой в ЦСКА и СКА

Тренер «Трактора» Евгений Корешков сравнил работу в тренерском штабе СКА и ЦСКА, где специалист провёл несколько сезонов.

— Можно ли сравнить работу помощником в двух крупных и амбициозных организациях – ЦСКА и СКА?
— Разница в том, что в ЦСКА два Кубка Гагарина, а в СКА – ни одного.

— После ухода Никитина из ЦСКА вы ещё год отработали в штабе Фёдорова, выиграли Кубок Гагарина — 2022, а потом ушли в СКА. Почему приняли такое решение?
— Такова тренерская судьба. Поступило предложение, на тот момент СКА собирал очень мощную команду, и мне было интересно там поработать. Я готов к таким высоким задачам, хотелось что-то выиграть. И в первом сезоне мы завоевали Кубок Континента, — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

