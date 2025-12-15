«Возможность побороться за Кубок Гагарина». Корешков — о мотивации прихода в «Трактор»

Тренер «Трактора» Евгений Корешков объяснил мотивацию перейти в челябинский клуб возможность выиграть Кубок Гагарина.

— Недавно вы стали тренером «Трактора». Как поступило предложение, почему согласились?

— Да, поступило предложение, уже был конец ноября. «Трактор» — очень хорошая команда, финалист прошлого сезона. Я даже не раздумывал, знал, что там ставят самые высокие цели, а для меня это главное. Отличный вызов, возможность побороться за Кубок Гагарина, поэтому я и оказался в Челябинске.

— В первом же матче с вами 9:0, потом ещё одна крупная победа, но затем серия поражений. Проблемы оказались глубже, чем кажется?

— Не могу сейчас всего сказать, потому что недолго в команде. Глубокие процессы нужно долго анализировать и сопоставлять, так что сейчас я бы не стал резко говорить. Посмотрим, как будет «Трактор» прогрессировать, в результатах и динамике игры, — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.