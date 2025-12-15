«Понимали, что ему тяжело». Корешков — о совместной работе в «Тракторе» с Рафаэлем Рише

Тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о работе с Рафаэлем Рише, который исполнял обязанности главного тренера в челябинском клубе.

— Как делили лавку с Рафаэлем Рише?

— В эти шесть матчей Рафаэль был главным тренером, мы его всячески поддерживали, потому что мы все коллеги, понимали, что и ему тяжело. Делали всё, что от нас зависело, выполняли его требования.

— Есть понимание, что дальше в «Тракторе»? Сезон вот-вот возобновится, а главного тренера нет.

— Я на этот счёт всё узнаю из прессы, кто будет главным тренером, какие слухи. Сейчас ещё нет ясности, к сожалению, — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.