«Понимали, что ему тяжело». Корешков — о совместной работе в «Тракторе» с Рафаэлем Рише

Тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о работе с Рафаэлем Рише, который исполнял обязанности главного тренера в челябинском клубе.
— Как делили лавку с Рафаэлем Рише?
— В эти шесть матчей Рафаэль был главным тренером, мы его всячески поддерживали, потому что мы все коллеги, понимали, что и ему тяжело. Делали всё, что от нас зависело, выполняли его требования.
— Есть понимание, что дальше в «Тракторе»? Сезон вот-вот возобновится, а главного тренера нет.
— Я на этот счёт всё узнаю из прессы, кто будет главным тренером, какие слухи. Сейчас ещё нет ясности, к сожалению, — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.