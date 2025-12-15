Скидки
Евгений Корешков рассказал, при каком условии он станет главным тренером «Трактора»

Евгений Корешков рассказал, при каком условии он станет главным тренером «Трактора»
Тренер «Трактора» Евгений Корешков рассказал, при каком условии он станет главным тренером челябинского клуба. Специалист недавно пополнил тренерский штаб команды, из которой последовательно ушли канадские специалисты Бенуа Гру и Рафаэль Рише. На данный момент «Трактор» находится в поиске главного тренера.

— Вы готовы возглавить «Трактор»?
— Если руководство доверит мне эту должность, то готов, и я буду делать всё, чтобы «Трактор» был успешен и преследовал самые высокие цели, — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Трактор» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Корешковым читайте на «Чемпионате»:
«Готов возглавить «Трактор», если руководство доверит». Интервью с Евгением Корешковым
Эксклюзив
«Готов возглавить «Трактор», если руководство доверит». Интервью с Евгением Корешковым
