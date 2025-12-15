Скидки
Корешков высказался о причине появления целой плеяды сильных тренеров из Усть-Каменогорска

Тренер «Трактора» Евгений Корешков объяснил, почему в КХЛ много квалифицированных тренеров из Усть-Каменогорска.

— Что-то вас сейчас связывает с родным Усть-Каменогорском?
— Наверное, только воспоминания.

— В чём секрет этого места? Столько хоккеистов оттуда вышло классных, а сейчас ещё и тренерская линейка набирается: Никитин, Корешков, Шафранов, Курьянов…
— У нас в своё время, в 70-е года, были потрясающие детские тренеры. Многих уже нет с нами, но остальных мы всегда поддерживаем, держим связь. Базу заложили в нас мощнейшую: катание, техника, и самое главное – желание постоянно побеждать и прогрессировать, — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Корешковым читайте на «Чемпионате»:
«Готов возглавить «Трактор», если руководство доверит». Интервью с Евгением Корешковым
