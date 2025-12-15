«Это было что-то особенное». Куинн Хьюз поделился эмоциями от дебюта за «Миннесоту»

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз поделился эмоциями от дебютного матча за клуб после обмена из «Ванкувер Кэнакс». Во встрече с «Бостон Брюинз» (6:2) Куинн отметился заброшенной шайбой. Перед матчем фанаты «Миннесоты» горячо приняли Хьюза и устроили ему овации.
«Честно говоря, это было что-то особенное. Я не ожидал такого приёма, но это было очень круто. Я понимаю, что это хоккейный рынок, но это было захватывающе. Здесь потрясающий костяк команды, я уже успел оценить качество хоккея и страсть, царящую здесь. Думаю, нам понадобится четыре, пять, шесть игр, но, как только мы наберём обороты, нас будет трудно обыграть.
Я очень уважаю Билла Герина за то, что он заключил эту сделку, и за то, как он меня оценил. Другие команды, вероятно, тоже могли бы предложить подобные условия, но в итоге они не захотели этого делать или не захотели обменивать два или три актива из своей команды. Билли же сделал это, поэтому я это запомню, и для меня это очень много значит», — цитирует Хьюза пресс-служба клуба.
- 15 декабря 2025
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:46
-
06:50
-
06:33
-
06:21
-
05:45
-
04:48
-
04:45
-
04:18
-
03:59
-
03:39
-
03:16
-
02:39
-
01:50
- 14 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30