«Это было что-то особенное». Куинн Хьюз поделился эмоциями от дебюта за «Миннесоту»

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз поделился эмоциями от дебютного матча за клуб после обмена из «Ванкувер Кэнакс». Во встрече с «Бостон Брюинз» (6:2) Куинн отметился заброшенной шайбой. Перед матчем фанаты «Миннесоты» горячо приняли Хьюза и устроили ему овации.

«Честно говоря, это было что-то особенное. Я не ожидал такого приёма, но это было очень круто. Я понимаю, что это хоккейный рынок, но это было захватывающе. Здесь потрясающий костяк команды, я уже успел оценить качество хоккея и страсть, царящую здесь. Думаю, нам понадобится четыре, пять, шесть игр, но, как только мы наберём обороты, нас будет трудно обыграть.

Я очень уважаю Билла Герина за то, что он заключил эту сделку, и за то, как он меня оценил. Другие команды, вероятно, тоже могли бы предложить подобные условия, но в итоге они не захотели этого делать или не захотели обменивать два или три актива из своей команды. Билли же сделал это, поэтому я это запомню, и для меня это очень много значит», — цитирует Хьюза пресс-служба клуба.