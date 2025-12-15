Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было что-то особенное». Куинн Хьюз поделился эмоциями от дебюта за «Миннесоту»

«Это было что-то особенное». Куинн Хьюз поделился эмоциями от дебюта за «Миннесоту»
Комментарии

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз поделился эмоциями от дебютного матча за клуб после обмена из «Ванкувер Кэнакс». Во встрече с «Бостон Брюинз» (6:2) Куинн отметился заброшенной шайбой. Перед матчем фанаты «Миннесоты» горячо приняли Хьюза и устроили ему овации.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp)     2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49     3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp)     4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54     5:0 Болди (Капризов) – 48:08     5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58     6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55     6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59    

«Честно говоря, это было что-то особенное. Я не ожидал такого приёма, но это было очень круто. Я понимаю, что это хоккейный рынок, но это было захватывающе. Здесь потрясающий костяк команды, я уже успел оценить качество хоккея и страсть, царящую здесь. Думаю, нам понадобится четыре, пять, шесть игр, но, как только мы наберём обороты, нас будет трудно обыграть.

Я очень уважаю Билла Герина за то, что он заключил эту сделку, и за то, как он меня оценил. Другие команды, вероятно, тоже могли бы предложить подобные условия, но в итоге они не захотели этого делать или не захотели обменивать два или три актива из своей команды. Билли же сделал это, поэтому я это запомню, и для меня это очень много значит», — цитирует Хьюза пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»! И стал вторым снайпером в истории клуба
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»! И стал вторым снайпером в истории клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android