Андрей Назаров высказался о победном для России Кубке Первого канала

Известный тренер Андрей Назаров оценил победу сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала. Российская сборная обыграла Беларусь со счётом 3:1 и разгромила Казахстан со счётом 9:0.

«Кубок Первого канала завершился уверенной победой сборной России. Мы в очередной раз убедились, что хоккей является самым популярным видом спорта в нашей стране: трибуны в Новосибирске были заполнены до отказа, телевизионные рейтинги тоже отличные. Всё это подтверждает, что люди соскучились по нашей команде, а она в ответ порадовала болельщиков положительным результатом. Так что можно смело и честно сказать: турнир удался.

Все мы с нетерпением ждём возвращения российской сборной на международную арену, тем более что, судя по последним новостям, лёд постепенно трогается. На чемпионатах мира и Олимпиадах сборная России всегда пользовалась и будет пользоваться огромной популярностью, потому что победители нравятся всем. Без сборной России хоккей на крупных соревнованиях совершенно не тот: когда нет сильнейших — сразу нарушается основополагающий спортивный принцип честной и справедливой конкуренции. Это очевидно для всех», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

