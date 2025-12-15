Главный тренер «Миннесоты» оценил влияние Куинна Хьюза на игру команды

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил приход в команду защитника Куинна Хьюза в результате обмена с «Ванкувер Кэнакс». Игрок обороны отметился заброшенной шайбой в дебютном матче с «Бостон Брюинз» (6:2).

«Когда у вас появляется игрок с такими способностями, играть становится легче — он делает так много всего за матч, будь то комбинации, которые он может создавать, и взаимодействие с разными игроками. Я думаю, что он и Брок Фэйбер составили хорошую пару защитников. Независимо от ситуации, в которой он оказывался, у него есть способность создавать моменты и выводить игроков на опасные позиции. Особенность такого игрока в том, что он создаёт хорошие возможности для атаки. Он также может делать это без шайбы», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.