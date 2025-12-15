Скидки
Хоккей Новости

Главный тренер «Миннесоты» оценил влияние Куинна Хьюза на игру команды

Главный тренер «Миннесоты» оценил влияние Куинна Хьюза на игру команды
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил приход в команду защитника Куинна Хьюза в результате обмена с «Ванкувер Кэнакс». Игрок обороны отметился заброшенной шайбой в дебютном матче с «Бостон Брюинз» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp)     2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49     3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp)     4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54     5:0 Болди (Капризов) – 48:08     5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58     6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55     6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59    

«Когда у вас появляется игрок с такими способностями, играть становится легче — он делает так много всего за матч, будь то комбинации, которые он может создавать, и взаимодействие с разными игроками. Я думаю, что он и Брок Фэйбер составили хорошую пару защитников. Независимо от ситуации, в которой он оказывался, у него есть способность создавать моменты и выводить игроков на опасные позиции. Особенность такого игрока в том, что он создаёт хорошие возможности для атаки. Он также может делать это без шайбы», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Новости. Хоккей
