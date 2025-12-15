Председатель ФХБ: в Беларуси выросло отличное поколение молодых хоккеистов

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович высказался о Кубке Первого канала, на котором белорусская сборная заняла второе место.

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех ребят, которые приехали в сборную, несмотря на сложный сезон, мы увидели всех, в ком были заинтересованы и кто был здоров физически на данный момент. Вы видите, что это уже совсем не та команда, которой мы знали сборную Беларуси 3-5-7 лет назад, у нас выросло отличное поколение молодых хоккеистов, которое способно добиваться высоких результатов, их игра действительно впечатляет.

Кубок Первого канала — турнир с большой историей. Состав участников в нём менялся, но уровень борьбы, конкуренции всегда оставался неизменно высоким. Для нашей сборной это хорошая возможность проверить свои силы на международной арене — в составе команды России есть обладатели Кубка Гагарина, даже призёр Олимпийских игр, Казахстан — постоянный участник чемпионатов мира, так что все приезжают мотивированными», — цитирует Богдановича пресс-служба ФХРБ.