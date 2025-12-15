Вратарь Бусси повторил клубный рекорд «Каролины» по продолжительности победной серии
Поделиться
Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Бусси одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2 Б). 27-летний американец отразил 24 из 26 бросков в основное и дополнительное время. Также он не пропустил в серии буллитов и был признан первой звездой встречи. Победа стала для него 11-й в 12 играх за карьеру в лиге и девятой подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Каррье (Уокер, Стаал) – 05:44 2:0 Холл (Никишин, Блейк) – 15:53 (pp) 2:1 Драйсдейл (Зеграс, Мичков) – 19:07 2:2 Зеграс (Конечны, Дворак) – 58:08 3:2 Свечников – 65:00
Бусси повторил клубный рекорд «Харрикейнз» по продолжительности победной серии, установленный Кэмом Уордом в сезоне-2008/2009. На этом отрезке Бусси отразил 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.
Напомним, в октябре клуб из Роли забрал Бусси с драфта отказов «Флориды». До этого сезона он не играл в НХЛ.
Комментарии
- 15 декабря 2025
-
13:23
-
13:19
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:46
-
06:50
-
06:33
-
06:21
-
05:45
-
04:48
-
04:45
-
04:18
-
03:59
-
03:39
-
03:16
-
02:39