Вратарь Бусси повторил клубный рекорд «Каролины» по продолжительности победной серии

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Бусси одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2 Б). 27-летний американец отразил 24 из 26 бросков в основное и дополнительное время. Также он не пропустил в серии буллитов и был признан первой звездой встречи. Победа стала для него 11-й в 12 играх за карьеру в лиге и девятой подряд.

Бусси повторил клубный рекорд «Харрикейнз» по продолжительности победной серии, установленный Кэмом Уордом в сезоне-2008/2009. На этом отрезке Бусси отразил 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.

Напомним, в октябре клуб из Роли забрал Бусси с драфта отказов «Флориды». До этого сезона он не играл в НХЛ.