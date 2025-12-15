Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Бусси повторил клубный рекорд «Каролины» по продолжительности победной серии

Вратарь Бусси повторил клубный рекорд «Каролины» по продолжительности победной серии
Комментарии

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Бусси одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2 Б). 27-летний американец отразил 24 из 26 бросков в основное и дополнительное время. Также он не пропустил в серии буллитов и был признан первой звездой встречи. Победа стала для него 11-й в 12 играх за карьеру в лиге и девятой подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Каррье (Уокер, Стаал) – 05:44     2:0 Холл (Никишин, Блейк) – 15:53 (pp)     2:1 Драйсдейл (Зеграс, Мичков) – 19:07     2:2 Зеграс (Конечны, Дворак) – 58:08     3:2 Свечников – 65:00    

Бусси повторил клубный рекорд «Харрикейнз» по продолжительности победной серии, установленный Кэмом Уордом в сезоне-2008/2009. На этом отрезке Бусси отразил 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.

Напомним, в октябре клуб из Роли забрал Бусси с драфта отказов «Флориды». До этого сезона он не играл в НХЛ.

Материалы по теме
27-летний голкипер «Каролины» после победы над «Вашингтоном» установил рекорд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android